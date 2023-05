Verteidiger Almamy Toure verlässt den Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt zum Ende der Saison. Der auslaufende Vertrag mit dem 27 Jahre alten Malier wird nicht verlängert, wie die SGE am Donnerstag bekannt gab. Toure absolvierte seit seinem Wechsel 2019 von der AS Monaco 80 Pflichtspiele für die Eintracht, darunter auch das gewonnene Europa-League-Finale in der vergangenen Saison.