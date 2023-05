Frankfurt verurteilt Fan-Gewalt auf Schalke

Frankfurt am Main (SID) - Die Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt haben die Fan-Gewalt nach dem Punktspiel am Samstag bei Schalke 04 (2:2) scharf verurteilt und Konsequenzen angekündigt. "Wir werden uns diese Selbstverständlichkeit, mit der einige sich berufen fühlen, die Grenzen zu überschreiten, nicht bieten lassen können", sagte Vorstandsmitglied Philipp Reschke am Sonntag: "Rivalität hin, Emotionen her ? es gibt für dieses Verhalten keine Rechtfertigung."