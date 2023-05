Für BVB im Titelrennen mit Bayern! Wurstfirma färbt Logo in schwarz-gelb

Die Chance auf die erste Meisterschaft von Borussia Dortmund seit 2012 zieht vor dem Bundesliga-Finale am Wochenende immer weitere Kreise.

Während sich erst am Samstagnachmittag (ab 15.30 Uhr im Liveticker) entscheidet, ob die Meisterfarben statt rot-weiß künftig schwarz-gelb sein werden, ist dieser Wechsel an anderer Stelle unter anderem in den deutschen Supermärkten schon vollzogen.