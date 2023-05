Farke vor Entlassung? Gladbach-Stars reagieren

„Wir stehen hinter dem Trainer, er hat uns gut eingestellt. Wir haben das nur nicht diszipliniert umgesetzt“, sagte Mittelfeldspieler Julian Weigl am Samstag nach dem 2:5 (0:4) bei Borussia Dortmund : „Da müssen wir uns an die eigene Nase fassen.“

Hofmann: Mannschaft in der Verantwortung

In den ersten 30 Minuten, kritisierte Hofmann, habe seine Mannschaft sich bis zum Dortmunder 4:0 "abschlachten lassen, das hatte von vorne bis hinten wenig mit Fußball zu tun. Wir haben sie eingeladen." Es seien zwar noch zwei Tore gelungen, "aber das war nur, um das Ergebnis ein bisschen zu verschönern".

Gladbach-Aufritt „beschämend“

Auch Julian Weigl zufolge hatte Gladbach "in der ersten Halbzeit alles vermissen" lassen. "Damit sind wir sehr, sehr unzufrieden", sagte er, "das war ein Auftritt, wie er nicht sein darf: schon ein bisschen beschämend."

Gladbach-Saison zum Vergessen

Vor zwölf Jahren stand Gladbach letztmals zum gleichen Zeitpunkt so schlecht da. Bis dato hat Gladbach 16 Auswärtsspiele absolviert und konnte nur eins davon gewinnen (4:1-Sieg in Hoffenheim). Immerhin sammelte Gladbach in seinen 16 Heimspielen 30 Punkte.