Hamann zu Bayern: "An Respektlosigkeit nicht zu überbieten"

Der frühere Nationalspieler Dietmar Hamann hat harsche Kritik an seinem Ex-Klub Bayern München geübt. Die Verkündung der Trennung von Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic kurz nach dem Gewinn der elften deutschen Meisterschaft nannte Hamann "bodenlos" und ergänzte: "Was sie heute gemacht haben, das ist an Respektlosigkeit nicht zu überbieten", polterte der 49-Jährige bei Sky.