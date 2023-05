Hertha: Dardai will würdevollen Bundesliga-Abschied

Trainer Pal Dardai (47) will sich mit Absteiger Hertha BSC würdevoll aus der Bundesliga verabschieden. "Wir wollen ein gutes Ergebnis. Es wäre nicht schön, mit einem schlechten Spiel in den Urlaub zu fahren", sagte Dardai vor der letzten Partie der Saison beim VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). Die Berliner stehen seit dem vergangenen Wochenende als Absteiger fest, die Alte Dame muss zum siebten Mal den Gang in die Zweitklassigkeit antreten.