Leipzig hält Freiburg erneut in Schach - Kampl erzielt Siegtreffer

Nach dem 5:1-Erfolg im Pokal-Halbfinale vor vier Tagen an gleicher Stelle gewann das Team von Trainer Marco Rose auch das direkte Duell um die Champions League beim SC Freiburg verdient mit 1:0 (0:0) und liegt damit als Tabellendritter nun einen Zähler vor den Breisgauern auf den begehrten Millionenplätzen.

Freiburg verzweifelt erneut an Leipzig

RB bleibt damit der Angstgegner des Tabellenfünften, in den letzten neun Duellen gelang dem Team von Trainer Christian Streich kein Sieg.

Die erstmalige Qualifikation für die Königsklasse hat das Überraschungsteam trotz der dritten Heim-Niederlage aber weiter in eigener Hand, in der kommenden Woche steht das nächste direkte Duell beim Tabellenvierten Union Berlin an.