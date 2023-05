Matarazzo möchte Abstiegskampf beenden

„Der Wunsch ist groß, über die Ziellinie zu gehen“, sagte der Coach vor dem vorletzten Saisonspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen Champions-League-Anwärter Union Berlin: „Wir sind kurz davor. Wir brauchen positive Energie und maximale Leistung von allen Spielern auf dem Platz.“

Die Kraichgauer haben als Tabellen-14. lediglich zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang. Es droht ein brisantes "Abstiegsendspiel" am letzten Spieltag beim baden-württembergischen Rivalen VfB Stuttgart - inklusive pikantem Trainerduell: Vor seinem Engagement in Hoffenheim wurde Matarazzo in Stuttgart gefeuert, VfB-Coach Sebastian Hoeneß ereilte das gleiche Schicksal bei der TSG.