Offiziell! Frankfurt verkündet Glasner-Aus am Saisonende

Eintracht Frankfurt trennt sich am Saisonende von Oliver Glasner. Das vermeldete der Bundesliga -Traditionsklub am Dienstagabend.

Am Vormittag hatte SPORT1 schon berichtet, dass sich die Wege zwischen den Hessen und dem 48 Jahre alten Fußballlehrer spätestens zum Sommer trennen werden, ein Rauswurf allerdings auch schon vor dem DFB-Pokal-Finale gegen RB Leipzig am 3. Juni möglich wäre.

Wir sind der Auffassung, dass nach all den Spekulationen und auch aufgrund der in den letzten Wochen und Monaten aufgekommenen Unruhe rund um die Trainerpersonalie nun Klarheit in der Zukunftsfrage wesentlich ist, um den Fokus von Trainer und Mannschaft komplett auf die Saisonziele und das Pokalfinale zu richten“, wird Sportvorstand Markus Krösche: auf der Eintracht-Website zitiert. „Daher möchten wir gemeinsam am bestmöglichen Abschied arbeiten und uns mit voller Kraft auf die letzten Spiele konzentrieren.“