Pulisic und der BVB: Wiedersehen auf USA-Reise im Sommer

Noch dieses Jahr kommt es zum Wiedersehen von US-Nationalspieler Christian Pulisic und Borussia Dortmund.

Denn der BVB hat neue Details zu seiner Sommer-Reise in die USA bekannt gegeben - und dabei ein weiteres hochkarätiges Testspiel angekündigt.

Wie Geschäftsführer Carsten Cramer auf der vereinseigenen Webseite bestätigte, werde man nicht nur am 30. Juli in Las Vegas auf Manchester United treffen, sondern auch am 2. August in Chicago auf den FC Chelsea - um die Ex-Spieler Pulisic und Pierre-Emerick Aubameyang. Und man habe „noch eine Rechnung offen“, sagte Cramer.

Was er damit meinte? Chelsea stach Dortmund im Achtelfinale der diesjährigen Champions-League-Saison aus. Nach einem 1:0-Sieg Dortmunds im Hinspiel siegten die Blues im Rückspiel mit 2:0.

BVB trifft auf Chelsea - ein „Schwergewicht der Premier League“

Dass der BVB gegen einen weiteren großen Namen aus dem englischen Fußball antreten werde, freute den Geschäftsführer jedoch. Nicht nur aufgrund der Londoner Transferoffensive in den vergangenen Wechselperioden bezeichnete er die Blues als „Schwergewicht der Premier League“.

Auch die Gesellschaft anderer großer Namen lockte den BVB in die USA. „Wenn man sich mal anschaut, welche großen Vereine in diesem Sommer in den USA einen Teil ihrer Vorbereitung und im Rahmen dessen auch hochkarätige Freundschaftsspiele austragen, dann ist es nur folgerichtig, dass auch wir als Borussia Dortmund uns diesem Trend nicht verschließen“, stellte Sportdirektor Sebastian Kehl klar.

Was man sich von dieser Reise, deren Motto „Back in Black & Yellow“ - „Zurück in Schwarz & Gelb“ lautet, erhoffe? „Unser Fokus in der Planung der Reise wird in den kommenden Wochen darauf liegen, den perfekten Mix aus Training und Spielen sowie Begegnungen mit den Menschen vor Ort zu erzeugen“, sagte Kehl weiter.

Der BVB war zuvor bereits 1954, 2018 und 2019 in das Heimatland ihrer Ex-Spielers Pulisic gereist. Nach der coronabedingten Zwangspause wird der aktuelle Tabellenzweite der Bundesliga so zum vierten Mal über den Atlantik fliegen.