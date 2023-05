Relegation: Werner drückt Stuttgart die Daumen

Fußball-Nationalspieler Timo Werner von Bundesligist RB Leipzig drückt in der Relegation gegen den Hamburger SV seinem Ex-Verein VfB Stuttgart die Daumen.

„Der VfB muss da einen Brocken aus dem Weg schieben, um in der Liga zu bleiben. Ich drücke dem VfB Stuttgart die Daumen, damit ich auch nächste Saison in meine Heimat fahren und gegen sie in der Bundesliga spielen kann“, sagte der 27-Jährige im Sky-Interview.