Fußball: Große Auszeichnung für Schmadtke

"Ich schätze ihn über alle Maßen. Ich weiß, wie er sich auf seinen wohlverdiente Rente gefreut hat", sagte Schäfer bei der SPOBIS Conference in Düsseldorf. Aber er habe "aus freien Stücken und aus voller Überzeugung entschieden, so etwas zu machen. Bei so einem Klub mit Jürgen Klopp arbeiten zu dürfen, ist eine große Auszeichnung für ihn. Ich freue mich riesig für ihn."

Am Dienstag war die Berufung des 59-jährigen Schmadtke beim FC Liverpool bestätigt worden. Am 1. Juni tritt er seinen Dienst an der Anfield Road an.