Thon zum Abstiegskampf: "Schalke braucht ein kleines Wunder"

Klub-Ikone Olaf Thon rechnet vor der Abstiegsentscheidung in der Bundesliga nur noch mit geringen Chancen für Schalke 04.

„Sollten die Schalker absteigen, haben sie es in der Hinserie vermasselt. Sie haben in Leipzig allerdings schlechte Karten“, schrieb der 57-Jährige in seiner Kolumne für web.de News: „Dort zu gewinnen, wird sehr schwer. Schalke braucht ein kleines Wunder.“