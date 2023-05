Wahnsinn! Wolfsburg dreht Spiel in letzter Sekunde - FC Bayern muss auf Titelgewinn warten

Die Wölfinnen rückten am vorletzten Spieltag rund 72 Stunden nach ihrem erneuten Gewinn des DFB-Pokals durch einen glücklichen 3:2 (0:1)-Arbeitssieg bei Abstiegskandidat SV Meppen in der Nachspielzeit wieder bis auf zwei Punkte an Spitzenreiter Bayern München heran.

Im Saisonfinale am Pfingstsonntag (28. Mai) bestreiten München und Wolfsburg damit ein Fernduell um die Meisterschaft. München empfängt das bereits abgestiegene Schlusslicht Turbine Potsdam, Wolfsburg trifft in einer Neuauflage des DFB-Pokal-Endspiels auf den SC Freiburg.

Eintracht Frankfurt lässt Potsdam keine Chance

Hinter dem Spitzenduo sicherte sich Eintracht Frankfurt durch ein 3:0 (0:0) in Potsdam vorzeitig Rang drei. Die Hessinnen nehmen damit neben dem neuen Vizemeister an der Qualifikation zur Champions League teil.

Bayern lange Meister - dann schlägt Wolfsburg zurück

Bis weit in die Nachspielzeit in Meppen hinein hatten sich die Münchnerinnen in der Ferne als neue Meisterinnen fühlen dürfen. Meppen war zweimal in Führung gegangen, und Wolfsburg konnte nur zweimal ausgleichen.