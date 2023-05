Was passiert in der Pause? Das größte Bayern-Rätsel

Was passiert nur mit den Spielern des FC Bayern München in der Halbzeitpause?

Mit dieser Frage sollten sich die Verantwortlichendes Rekordmeisters primär beschäftigen, wenn sie in die Saisonanalyse gehen.

Effenberg: Bayern kann keine 90 Minuten marschieren

Wie schon etliche Male zuvor, verspielte die Elf von Trainer Thomas Tuchel auch gegen RB Leipzig einen Vorsprung und stand nach dem 1:3 (1:0) am Ende mit leeren Händen da.

Auf Ursachenforschung geht auch SPORT1 -Experte Stefan Effenberg: „Die Frage ist doch: Warum performen sie 30 Minuten gut und brechen dann so weg? Ich glaube, dass die Bayern nicht in der Lage sind, über 90 Minuten zu marschieren, Ob sie nicht fit sind? Das weiß ich nicht. Auch bei den Führungsspielern gehen die Köpfe runter. Sie sind führungslos auf dem Platz, um die Qualität zu haben, um deutscher Meister zu werden.“

Tuchel: „Ich habe keine Erklärung“

Den identischen Spielverlauf hatte es zuletzt schon beim 1:3 in Mainz gegeben. „Es gibt keinen Grund, die Situation zu beschönigen. Wir haben in der zweiten Hälfte der Saison zu viele Punkte liegen gelassen. Wir sind nicht in der Lage, über 90 Minuten Leistung zu bringen“, sagte Tuchel damals.