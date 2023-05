Werder Bremen und der Plan mit Niclas Füllkrug - Negativrekord winkt

Nach seinem starken Auftritt bei der Winter-WM in Katar befindet sich der 30-Jährige in der deutschen Stürmer-Hierarchie inzwischen an erster Stelle. Nun könnte er auch noch Bundesliga-Torschützenkönig werden, nachdem der Klassenerhalt mit Aufsteiger Werder Bremen bereits vor dem 34. Spieltag eingetütet werden konnte.