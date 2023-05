Eintracht-Trainer Glasner wütet: „Hört auf mit dem Müll!“ - Journalist reagiert bemerkenswert

Was war das denn? Oliver Glasner verliert nach der nächsten Liga-Pleite die Nerven!

Beim angezählten Trainer von Eintracht Frankfurt liegen nach dem zehnten Punktspiel ohne Sieg offenbar die Nerven blank.

Der Österreicher, der während der Partie am Samstag bei der TSG Hoffenheim (1:3) die Rote Karte gesehen hatte (45.+1), zoffte sich während der Pressekonferenz nach dem Spiel mit einem kritischen Journalisten.

„Hört mir auf mit diesem Müll. Ich weiß, was die Jungs hier leisten“, brüllte der aufgeregte Glasner den langjährigen Eintracht-Berichterstatter an. „Ich weiß, was die Jungs leisten und dann akzeptier‘ auch mal, dass die Hoffenheimer Mannschaft gewinnen kann. Hört mir auf damit, dass die Spieler es nicht kapieren, dass sie keinen Einsatz zeigen oder keinen Charakter haben.“

„Blut im Urin“: Glasner mit denkwürdiger Wutrede

„Jetzt sage ich euch mal was“, eröffnete Glasner seine Standpauke: „Der alte Makoto Hasebe. Der ist 39 Jahre, spielt das dritte Mal 90 Minuten in dieser Woche am Ende einer Saison, in der wir 43 Pflichtspiele hatten.“

Dann gibt der Österreicher einen intimen Einblick in die Kabine: „Der hat teilweise nach dem Spiel Blut im Urin, weil er so kaputt ist. Und was macht er? Er spielt wieder.“

Sein Team bestreite nun „das zweite Finale im zweiten Jahr. Die gehen für die Eintracht durchs Feuer.“

Glasner giftet Journalist an - Bosse schweigen

Der erfahrene Journalist reagierte gelassen: "Ich weiß nicht, warum sie mich so anschreien. Es ist mir aber auch egal. Ich habe eine ganz normale Frage gestellt."

Wie angespannt die Lage bei der Eintracht ist, wurde schon vor der Pressekonferenz klar.

Die Verantwortlichen wie die Profis des Pokalfinalisten und Europa-League-Siegers wollten zunächst keine Stellungnahmen zum Spiel in Sinsheim abgeben.

