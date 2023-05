Zukunft offen: Farke wartet auf die Analyse

Daniel Farke bleibt Trainer von Borussia Mönchengladbach - zumindest in den Freundschaftsspielen, die ab Montag bei der Saisonabschluss-Tour anstehen. Sowohl beim FC Oberneuland als auch beim Halleschen FC wird Farke auf der Bank sitzen. Und danach? "Dann setzen wir uns zusammen und analysieren in aller Ruhe", sagte Sportdirektor Roland Virkus nach dem 2:0 (2:0) gegen den FC Augsburg am letzten Spieltag.

Seit Wochen halten sich die Spekulationen um einen Abschied Farkes. Anders als vor einem Jahr, als Adi Hütter wenige Minuten nach dem letzten Gladbach-Spiel die Trennung bekannt gab, geben sich beide Seiten nun Zeit. "Ganz klar: Es gibt eine Analyse, und das steht", sagte Virkus bei Sky. Die Gespräche seien "ergebnisoffen".

Farke wollte die Gerüchte am Samstag erneut nicht kommentieren, vielmehr freute er sich auf die kommenden Tage. "Wir werden den ganzen Kader mitnehmen. Alle Jungs, die bereit sind, werden zum Einsatz kommen", sagte Farke: "Es ist auch eine kleine Abschiedstour, wir werden auch alles mal reflektieren. Wir können mit den Jungs, die uns verlassen, noch ein bisschen Zeit verbringen und über die eine oder andere Anekdote sprechen. Das ist noch mal gut fürs Gemeinschaftsgefühl."

Neben den beiden Spielen stehen auch ein Besuch der Gedenkstätte Bergen-Belsen und ein Fantreffen in Aken auf dem Programm. Danach soll dann die Saison mit allen Beteiligten aufgearbeitet werden. Farke warb am Samstag noch einmal für sich: "Wir haben in 17 Heimspielen 33 Punkte erreicht, da sind wir richtig zufrieden. Das meiste Potenzial steckt sicher in der Auswärtsbilanz."