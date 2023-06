1 Milliarde Euro! Titelloser BVB verkauft sich reich

BVB verdiente seit 2012 mehr als eine Milliarde Euro durch Spielerverkäufe

Dieser Betrag geht aus Daten und aus ad-hoc-Börsenmeldungen der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA hervor, er dürfte also relativ akkurat sein

Unterm Strich steht also ein beachtliches Transferplus von 332,56 Millionen Euro über elf Jahre. Übrigens bediente sich der BVB beim Spieler-Einkauf am liebsten in München (64,5 Millionen Euro für vier Spieler), Salzburg (€ 62 Mio./3), Gladbach (€ 54,6./3) und in Freiburg (€ 53,5 Mio./4).