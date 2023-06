Borussia Mönchengladbach: DFB-Trainer Streichsbier stößt als Co-Trainer zu Seoane

Wie der Bundesliga -Klub am Dienstag mitteilte, verlässt Guido Streichsbier den Deutschen Fußball-Bund (DFB) als bisherige U19-Nationaltrainer und wird beid en Fohlen Co-Trainer des neuen Chefcoachs Gerardo Seoane.

„Guido war in den vergangenen neun Jahren beim DFB für die U18- bis U20-Nationalspieler verantwortlich. Wir freuen uns, dass wir einen so erfahrenen und für unsere Bedürfnisse hoch qualifizierten Trainer für uns gewinnen konnten. Er wird bei uns vor allem in den Bereichen Individualisierung und Talententwicklung arbeiten“, wird Sport-Geschäftsführer Roland Virkus auf der Gladbacher Homepage zitiert.