Bundesliga: Großkreutz-Kneipe rechnet mit BVB-Fans ab

Nun machte auch das Lokal „Mit Schmackes“ in Dortmund seinem Ärger Luft. Die Kneipe von BVB-Legende Kevin Großkreutz kritisierte dabei die Fans des Vizemeisters.

Am vergangenen Wochenende habe es im Kult-Lokal einen Ausnahmezustand gegeben. Die BVB-Fans hätten die Reservierungspflicht der Gastronomie missachtet. Das gesamte Restaurant sei schon seit sechs Wochen restlos ausgebucht gewesen, was die Dortmund-Fans jedoch nicht gekümmert habe. Sie hätten sich am Samstag geweigert, die besetzten Plätze freizugeben.