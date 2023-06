Bundesliga-Relegation: Hamburger SV - VfB Stuttgart LIVE im TV, Stream & Ticker

Der Hamburger SV steht nach dem 0:3-Debakel im Hinspiel der Relegation gegen den VfB Stuttgart mit dem Rücken zur Wand. Sollte die Mannschaft von Tim Walter nicht das Wunder gelingen, hätte der frühere Bundesliga-Dino abermals den Aufstieg in das deutsche Oberhaus verpasst und somit eine enttäuschende Saison abgeliefert.

Doch HSV-Trainer Tim Walter hat den Glauben vor dem entscheidenden Spiel am Montag gegen den Bundesliga-Drittletzten VfB Stuttgart an das große Wunder nicht verloren.

So haben die Rothosen beispielsweise gegen den Zweitliga-Meister 1. FC Heidenheim auswärts zur Halbzeit 0:3 hinten gelegen, am Ende aber mit einem 3:3 einen Punkt mitgenommen.

Hamburg ist bereit für das Wunder

Um die Rückkehr in die Bundesliga endlich zu schaffen, müsse sich die Mannschaft zu 100 Prozent auf die Leistung fokussieren. „Wir versuchen immer, alles zu investieren und Vollgas zu spielen, aber man weiß auch nie, was in den Köpfen der Spieler vorgeht. Aber als Team brauchen wir jeden, es geht nur als Mannschaft, nur dann können wir bestehen“, sagte Walter weiter und beschwor geradezu einen gemeinsamen Kraftakt von Spielern und Fans.