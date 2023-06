Bundesliga-Spielplan bekannt! Bayern-Saisonstart bei Werder, BVB empfängt Köln

Dabei muss der FC Bayern zum Auftakt der neuen Spielzeit als Titelträger am Freitag, 18. August, bei Werder Bremen ran. Interessant: Das Duell der beiden Teams ist das meistgespielte Duell in der Bundesliga-Historie. Bislang trafen beide Mannschaften 112-mal aufeinander.

Bemerkenswert: Ursprünglich sollte der Spielplan erst am Freitag um 12 Uhr veröffentlicht werden, tauchte dann allerdings bereits knapp zwei Stunden vorher im Netz auf, so dass die DFL die Veröffentlichung vorzog.

Das ist der neue Bundesliga-Spielplan 2023/24

Das erste Spitzenspiel steht für die Bayern am 4. Spieltag gegen Bayer Leverkusen (15. September bis 17. September) an, am 6. Spieltag (29. September bis 1. Oktober) treten die Münchner in Leipzig an.