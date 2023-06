DFL: Supercup am 12. August in München

Meister Bayern München empfängt DFB-Pokal-Sieger RB Leipzig in der heimischen Allianz Arena zum Supercup. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag bekannt. Die Begegnung wurde für den 12. August (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky) angesetzt. Eine Woche später startet die Bundesliga in ihre neue Saison.