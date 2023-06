Eintracht-Glücksgriff Toppmöller? Nagelsmann-Prophezeiung tritt ein

Ist die Verpflichtung von Trainer Dino Toppmöller ein Risiko für Eintracht Frankfurt?

Als Sportvorstand Markus Krösche von Sport Bild mit dieser Frage konfrontiert wurde, nannte er das Beispiel Mikel Arteta, der unter Pep Guardiola Co-Trainer bei Manchester City war und anschließend Arsenal übernahm. Man habe ihm Zeit und Vertrauen gegeben und er habe somit die Gunners wieder zu einem Spitzenteam geformt.

Nagelsmann schwärmte früh von Toppmöller

Krösche schlussfolgerte somit mit Bezug auf Toppmöller: „Außenstehende mögen die Verpflichtung von Dino als Risiko sehen, wir sehen es zu 0,0 Prozent als Risiko, wir sehen es zu einhundert Prozent als große Chance!“ Bei persönlichen Gesprächen zwischen dem Eintracht-Macher Krösche und Julian Nagelsmann, der Toppmöller als seinen Assistenten von RB Leipzig zum FC Bayern München mitnahm, wird er sicherlich Thema gewesen sein.

Der im März beim FC Bayern gefeuerte Nagelsmann schwärmte im Vereinspodcast der Münchner im Oktober 2021 von seinem Kollegen: „Dino, fachlich schätze ich an dir deine hohe Auffassungsgabe, wie schnell du begriffen hast, welche Art von Fußball ich spielen lassen möchte und wie man diese Idee vermittelt.“

Nagelsmann-Prophezeiung tritt bei Eintracht ein

Damit aber nicht genug. Auch die „eigene Kreativität“ und die „Ideen im Bereich der Standardsituationen“ hob Nagelsmann hervor. Vor allem die letztere Disziplin zerrte in der Mainmetropole an den Nerven von Spielern, Verantwortlichen und Fans. Ruhende Bälle sorgten ausschließlich im eigenen Strafraum für große Gefahr (15 Gegentore), während im gegnerischen Sechzehner zuletzt ein Bundesliga-Treffer nach Eckball am 22. Oktober vergangenen Jahres bei Borussia Mönchengladbach erzielt wurde – lange ist es her.

Nagelsmann prophezeite daher vor rund zwei Jahren mit Blick auf das Gesamtpaket von Toppmöller: „Ich denke, du wärst ein guter Cheftrainer. Insofern schätze ich noch mehr, dass du mich mit deiner Kompetenz unterstützt.“ Es waren ehrliche Worte der Anerkennung, die er seinem Assistenten mit auf den Weg gegeben hat.

Auch Davies und Sané profitierten von Toppmöller

Der neue Eintracht-Coach Toppmöller selbst gab in diesem Podcast spannende Einblicke in seine Arbeitsweise. So erklärte er beispielsweise: „Ich beschäftige mich sehr gerne mit der taktischen Ausrichtung, vor allem damit, was wir mit dem Ball anfangen, was unsere Idee ist, wie wir Räume bespielen oder durch Laufwege öffnen können.“

Dino Toppmöller (l.) war zuletzt Co-Trainer von Julian Nagelsmann (r.) beim FC Bayern

Toppmöller übernahm beim FC Bayern auch individuelle Analysen: „Alphonso Davies haben wir erklärt, dass er das Zentrum suchen soll, wenn er den Ball hat. Leroy Sané haben wir nach seinen guten Leistungen eine Bestätigung gegeben. Beim Thema Gegenpressing war er sehr aktiv, zuletzt war das herausragend. Das sind Dinge, die wir den Jungs auf dem Bild zeigen möchten, durch das bewegte Bild können sie die Anforderungen noch besser verstehen.“

Toppmöller hat in Frankfurt hervorragende Voraussetzungen

In Frankfurt will der 42-Jährige nun nachweisen, dass er auch in einer Top-Liga eine Mannschaft formen und zum Erfolg führen kann. Die Voraussetzungen sind hervorragend. Bei der Eintracht konnten sich in den vergangenen Jahren Trainer wie Niko Kovac, Adi Hütter oder Oliver Glasner entfalten und weiterentwickeln. Obwohl der Klub in Windeseile gewachsen ist, dürfen die Übungsleiter in Frankfurt vergleichsweise ruhig arbeiten.

Der Trainerstuhl ist kein Schleudersitz, die letzte Entlassung innerhalb einer Saison liegt über sieben Jahre zurück (Kovac ersetzte Armin Veh im März 2016).