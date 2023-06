Erster Schalke-Neuzugang fix! Schallenberg kommt vom SC Paderborn

Der 24-Jährige wechselt vom SC Paderborn in den Ruhrpott und soll nach SPORT1 -Informationen für einen Sockelbetrag von rund zwei Millionen Euro Ablöse verpflichtet werden.

Schalke sticht mehrere Bundesligisten aus

Schalke-Sportdirektor André Hechelmann ist es dabei gelungen, den Mittelfeldspieler trotz mehrerer lukrativer Angebote aus der Bundesliga für einen Verbleib in Liga zwei überzeugt zu haben. „Er ist ein Spieler, der bekannt ist, auch auf der Position eine gute Saison gespielt hat. Unsere Pflicht ist es, sich mit so einem Namen zu beschäftigen, im Detail auseinanderzusetzen“, erklärte er zuletzt in der WAZ.