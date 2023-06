FC Bayern befördert Abwehr-Talent! Profivertrag für U19-Kapitän

Der Rekordmeister hat Abwehr-Talent und U19-Kapitän Tarek Buchmann mit einem Profivertrag bis 2026 ausgestattet. Das verkündete der Rekordmeister am Freitagvormittag.

„Wir freuen uns sehr, mit Tarek Buchmann ein vielversprechendes Talent von unserem FC Bayern Campus näher an unsere Profimannschaft heranzuführen. Er hat sich in den vergangenen Jahren sportlich sehr gut entwickelt und jetzt erhält er die Möglichkeit, bei uns den nächsten Schritt zu gehen“, erklärte Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen.

Buchmann: „Will meine Chance nutzen“

"Das war die schwierigste Phase in meiner Karriere!"

Er betonte: „Gleichzeitig sehe ich es als meine Verpflichtung, weiter hart an mir zu arbeiten. Ich will meine Chancen nutzen, in jedem Training und Spiel, um gemeinsam mit dem FC Bayern einen erfolgreichen Weg zu gehen.“