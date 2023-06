FC Bayern: "Schneiden Matthäus Kanäle ab" - Hoeneß-Klartext zu TV-Experten, ManCity, Guardiola und Guerreiro

„Der Verein hat sich befriedet, es ist total ruhig“, sagte Hoeneß bei Sky während eines Benefizspiels zugunsten von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Beeinträchtigung in Rottach-Egern am Tegernsee.

Der 71-Jährige räumte dabei auch ein, in der neuen Transfer-Taskforce der Bayern voll in die Kaderplanung für die kommende Saison eingebunden zu sein: „Wir setzen uns einmal die Woche zusammen mit dem großen Kreis, der alle Dinge bespricht.“

Hoeneß, der - wie auch der langjährige Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge - den Münchnern als Aufsichtsratsmitglied bei Spielerwechseln beratend zur Seite steht, erklärte in diesem Zusammenhang überdies, zeitlich ungebunden zu sein: „Karl-Heinz und ich haben versprochen, dass wir so lange helfen bis wir die Positionen, die zu besetzen sind, besetzt habe.“

FC Bayern: So will Hoeneß helfen

„Wir sind im Zeitplan und haben ein paar Ideen [bezüglich des Sportvorstandes, Anm. d. Red.] , aber die lassen sich nicht von heute auf morgen realisieren“, so Hoeneß weiter.

Immer wieder gehandelt wird Max Eberl, der derzeit für RB Leipzig tätig ist. Eberl selbst hatte zuletzt auf die Gerüchte reagiert : „Fakt ist, dass ich in München groß geworden bin und Bayern München mein Jugendverein ist. Dass meine Eltern noch in München wohnen, ist die große Beziehung, die ich zu München habe.

Aber es gebe „auch den Fakt, dass ich in Leipzig Vertrag habe.“

Hoeneß begeistert von BVB-Zugang Guerreiro

„Als der Name bei uns in dem Kaderplanungskreis genannt wurde, er ist ablösefrei, haben wir alle sofort zugestimmt. Das ist ein Spieler, den wir sehr gut gebrauchen können, weil er vielseitig ist“, so Hoeneß.