FC Bayern: Musiala Topfavorit! Gewinnt Offensiv-Star den Golden Boy?

Zweimal ging er bereits leer aus, wird es in diesem Jahr anders?

Im Herbst wird traditionell der Golden Boy Award verliehen, mit dem der beste Nachwuchsspieler des vergangenen Jahres ausgezeichnet wird. Und nach aktuellem Stand darf sich in diesem Jahr ein deutscher Nationalspieler berechtigte Hoffnungen auf die begehrte Auszeichnung, die von der italienischen Sportzeitung Tuttosport verliehen wird, machen: Jamal Musiala.

Der 20 Jahre alte Offensiv-Star des FC Bayern , der das Team von Thomas Tuchel mit seinem späten Treffer in Köln im dramatischen Bundesliga-Finale zum Titel schoss, ist seit Jahren vorne in diesem Ranking zu finden. Für den Spitzenplatz hat es bisher noch nicht gereicht, 2021 wurde er Dritter, im vergangenen Jahr musste er sich bei der Auszeichnung von Barcelona-Youngster Gavi mit dem vierten Rang begnügen.

Musiala führt Golden-Boy-Ranking an

Auch in diesem Jahr ist Musiala wieder unter den Top 100, aus denen am Ende der Sieger gewählt wird. Das Besondere: Tuttosport und der neue Partner Football Benchmark haben am Dienstag einen neuen Index vorgestellt, mit dem die besten hundert U-21-Talente Europas ausgewählt werden.