Alles begann mit einem Geburtstag. Sechs Jahre alt wurde Oliver Kahn am 15. Juni 1975, als ihm seine Großeltern eine Torwart-Montur des damaligen Nationaltorhüters Sepp Maier schenkten.

Kahns Weg war von nun an vorgezeichnet , am Ende seiner Karriere war aus dem schüchternen Karlsruher Jungen ein Titan erwachsen.

An diesem Donnerstag wird Kahn nun 54 Jahre alt - es dürfte einer der traurigeren Ehrentage seines Lebens sein.

FC Bayern: Kahn feiert 54. Geburtstag

Am 27. Mai war die Zeit des langjährigen Nationaltorhüters als Vorstandsboss der Bayern zu Ende gegangen. Von einer einvernehmlichen Trennung konnte keine Rede sein.

„Die Absätze der Cowboystiefel sind auf dem ganzen Flur zu hören. Dazu diese krähende Stimme: ‚Wo ist er? Wo ist er?‘ Uli Hoenß weiß: Er ist gemeint. Und er weiß auch, was für eine Furie gleich in sein Büro stürmen wird“, hatte der FCB damals auf seiner Homepage formuliert.

Hoeneß: „Oliver hat innere Ruhe gefunden“

Einige Absätze später kommt Hoeneß in der Kahn-Huldigung zu Wort. Heute sei der ehemalige Weltklasse-Keeper „viel ausbalancierter. Oliver hat sich enorm entwickelt und eine innere Ruhe gefunden.“

Vier Jahre später hatte Kahn sie dann allerdings wieder verloren. Zumindest in den Minuten, als ihm FCB-Präsident Herbert Hainer und dessen Vorgänger Uli Hoeneß in Hoeneß' Münchner Stadtwohnung mitteilten, dass er seinen Job bei den Münchnern nicht mehr länger ausüben dürfe.

Der frühere FC-Bayern-Vorstand Oliver Kahn wurde zuletzt in St. Tropez gesichtet

Wieder „Vulkahn“ bei Trennungsgespräch

Der „Vulkahn“ war sogleich wieder da. Es wurde derart emotional, dass sich Hoeneß und Hainer dazu entschieden, Kahn vom Meisterfinale am letzten Spieltag fernzuhalten, wurde später bekannt.

Insbesondere wenn sie am anderen Ende ein Titan ergreifen könnte, von dem in den vergangenen Tagen Fotos von einem Boots-Trip mit der Familie in Saint Tropez aufgetaucht waren.