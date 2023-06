FC Schalke 04: Neuer Sportdirektor gefunden

Schalke: Knäbel lobt Hechelmann

„Wir haben in den vergangenen Monaten einen umfangreichen Prozess durchlaufen, um die bestmögliche Besetzung für die vor uns liegenden Herausforderungen zu finden. Nachdem wir unterschiedliche Profile erstellt hatten, sind wir in die Gespräche mit potenziellen Kandidaten gegangen – intern wie extern“, wird Peter Knäbel, Mitglied des Vorstands, auf der Vereinswebsite zitiert.

Hechelmann will Schalke in der Bundesliga etablieren

Hechelmann bedankte sich für das Vertrauen und kündigte an: „Ich gehe meine neue Rolle mit einem klaren inhaltlichen Plan, einem Zweiklang an: Kurzfristig wollen wir den Aufstieg in die Bundesliga angehen, an den notwendigen Entscheidungen arbeiten wir bereits seit einigen Monaten und setzen diese nun um.“