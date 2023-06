FC-Umzug in Kölner Westen weiter in der Schwebe

Die Planungen für einen millionenschweren Umzug von Fußball-Bundesligist 1. FC Köln vom angestammten Geißbockheim an einen neuen Standort im Westen der Domstadt befinden sich weiter im ungeklärten Schwebezustand. Verein und Stadt hoffen einem Bericht des Kölner Stadt-Anzeigers zufolge in den laufenden Verhandlungen zumindest auf eine Grundsatzentscheidung bis zur politischen Sommerpause.

Für den FC erscheint nach 70 Jahren eine Zukunft am vereinseigenen Geißbockheim im südwestlichen Stadtteil Sülz mitsamt eines kleineren Stadions, Anbauten und Trainingsgelände kaum mehr vorstellbar. Zu teuer wäre eine Modernisierung des Gesamtkomplexes inklusive eines neuen Leistungszentrums.

Die Diskussionen des Klubs drehen sich natürlich um die Finanzierung des auf 120 Millionen Euro veranschlagten Projekts auf einem von der Stadt angebotenen Grundstück in Köln-Marsdorf. Die noch unter den Folgen der Corona-Pandemie ächzenden Geißböcke können das Paket alleine nicht stemmen, allerdings sind der Stadt für eine finanzielle Unterstützung in nennenswerter Höhe aus rechtlichen Gründen in mehrfacher Hinsicht die Hände gebunden.