Keita zu Werder-Wechsel: "Viele fragen sich, warum"

"Als ich mit dem Trainer und dem Sportdirektor sprach, erzählten sie mir vom Projekt des Vereins. Danach habe ich mir viele Gedanken gemacht - auch mit meiner Familie", sagte Keita, der zuvor bereits von 2016 bis 2018 für RB Leipzig in der höchsten deutschen Spielklasse aufgelaufen war: "Am Ende musste ich mich entscheiden und ich habe mich für Werder Bremen entschieden."

Keita sei "sehr glücklich über diese Entscheidung" und er "werde in der kommenden Saison mit der Mannschaft alles geben". Die Zeit in Deutschland habe Keita "sehr vermisst. Aber jetzt bin ich zurück in der Bundesliga und hoffe, an alte Zeiten anknüpfen zu können."