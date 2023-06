Stuttgarts Wehrle: "Nicht einfach so weitermachen"

Vorstandschef Alexander Wehrle vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart ist auch nach dem geglückten Klassenerhalt nicht in Feierlaune. "Es war keine erfolgreiche Saison, wenn man sich über die Relegation rettet. Aber wir haben am Ende das Ziel erreicht", sagte der 48-Jährige bei Sky: "Wir werden in eine Analyse gehen und können nicht einfach so weitermachen."