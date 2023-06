Tod eines Jugendspielers: Gedenkminuten im Fußball

Der gewaltsame Tod eines 15 Jahre alten Nachwuchsspielers aus Berlin bewegt den deutschen Fußball auch in den kommenden Tagen.

Am Donnerstagabend wird es vor dem Relegations-Hinspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem Hamburger SV (20.45 Uhr) eine Schweigeminute geben. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) bekannt.

Zeichen der Trauer wird es auch am Samstag (20.00 Uhr) im Rahmen des DFB-Pokalfinales zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt in Berlin geben. Der Aufruf „Gemeinsam gegen Gewalt“ wird – begleitet von der Stadiondurchsage und einem Moment des Innehaltens – auf der Videoleinwand zu sehen sein.

Ähnlich wird in den 21 Landespokalendspielen verfahren, die am Samstag stattfinden.

Aktion auch beim Finale der U17-EM

Der Jugendliche war am Mittwoch infolge einer Schlägerei verstorben. "Diese unfassbar traurige und schockierende Tat im Rahmen eines Fußballturniers für Junioren macht uns sprachlos, aber nicht tatenlos", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf: "Ganz im Gegenteil: Sie ist eine ultimative Aufforderung an uns alle, uns Gewalt noch entschiedener entgegenzustellen – im Fußball wie in der gesamten Gesellschaft."