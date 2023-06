Weg vom FC Bayern? Was Lucas Hernández Mitspielern schon verraten hat

Hernández würde gern zu PSG wechseln!

Auch Kumpel Pavard will Bayern verlassen

Der 27-Jährige war auch einer der ersten Stars, die am Sonntag beim Fest mit den Fans am Marienplatz den Heimweg antraten.

Im Schlepptau hatte Hernández wie so oft seinen besten Kumpel Benjamin Pavard, der den Rekordmeister übrigens ebenfalls in diesem Sommer verlassen möchte.

Bayern hat bei Hernández noch Hoffnung

Abendessen mit Salihamidzic

Tuchel kämpft um Hernández

Am Freitag bei der Spieltags-Pressekonferenz vor dem Saison-Finale in Köln betonte er auf Nachfrage von SPORT1: „Für mich ist Lucas ein absoluter Führungsspieler. Er spielt in meinen Planungen und in den Planungen des Klubs eine herausragende Rolle.“