1. FC Köln: Nächstes Trauma droht! Folgt Justin Diehl Flo Wirtz?

Wenn Kölns Trainer Steffen Baumgart am 10. Juli zum Trainingsauftakt einlädt, wird Justin Diehl fehlen. Das 18 Jahre junge Eigengewächs, das schon in der Bundesliga debütierte, darf nicht mehr bei den Profis trainieren.

Dabei gilt Diehl als stärkstes Kölner Eigengewächs seit Florian Wirtz. Der Offensiv-Allrounder wird nun zwangsversetzt in die zweite Mannschaft (Regionalliga West), weil er seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern will. Das bestätigte Cheftrainer Baumgart dem Kölner Stadt-Anzeiger : „Justin hat uns mitgeteilt, dass er seine Zukunft nicht beim FC sieht. Damit ist nicht mehr die Grundlage gegeben, dass wir ihn im Profi-Kader entwickeln.“

Köln habe dem U19-Nationalspieler „eine klare Perspektive aufgezeigt, und er hat sich gegen diese Perspektive entschieden“, so Baumgart. Damit verlieren die Domstädter einen monatelangen Kampf um ihr größtes Talent. Auch, weil Star-Berater Roger Wittmann von der ROGON-Agentur seinen Klienten wohl gerne bei einem noch größeren Verein unterbringen will, wie die Bild berichtete.

Wirtz ist heute 85 Millionen wert

Der Wechsel ging einher mit heftigen Vorwürfen aus Köln an die Adresse des ungeliebten Nachbarn. Bayer habe, so der damalige Vorwurf, ein Abkommen unter den drei rivalisierenden Bundesligisten im Rheinland gebrochen. Demnach hätten sich Köln, Leverkusen und Borussia Mönchengladbach gegenseitig versichert, einander keine Jugendspieler abzuwerben.

U21-Kapitän Yann Aurel Bisseck, der kurz vor einem Wechsel zu Inter Mailand stehen soll, wurde ebenso in Köln ausgebildet wie Darko Churlinov (heute FC Burnley), Ismail Jakobs (heute AS Monaco) oder Salih Özcan (heute BVB), um nur einige zu nennen.

Diehl machte schon 15-Jähriger Schlagzeilen. „Natürlich will ich am liebsten hier Profi werden“, sagte das Mega-Talent damals. Das war 2020.

„Nachwuchsspieler halten sich nach einem Titel für die Größten“

„Am Ende hängt es am Spieler und an seinem Umfeld, allen voran den Eltern und Beratern, ob sie gemeinsam in der Lage sind zu erkennen, was die richtigen nächsten Schritte sind“, mahnte Kölns Sportchef Keller vor einem Monat in der Bild. „Nach der A-Junioren-Bundesliga kommt eben nicht automatisch die richtige Bundesliga“, schob Keller noch nach.