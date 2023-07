2. Bundesliga: KSC siegt dank Traumtor - St. Pauli wird Erwartungen gegen Lautern gerecht - Aufsteiger ohne Sieg

KSC siegt dank Traumtor kurz vor Schluss

Der Karlsruher SC erlebt den optimalen Saisonstart. Doppelpacker Marvin Wanitzek überragt - am Ende ist aber das Traumtor von Dzenis Burnic kurz vor Schluss entscheidend für den Sieg über Aufsteiger Osnabrück. Einen Auftakt nach Maß erlebt auch der FC St. Pauli, der den hohen Erwartungen gerecht wird und vor einer sensationellen Kulisse am Betzenberg in Kaiserslautern gewinnt.