Brandt enthüllt: Deshalb sagte ich Klopp zweimal ab

Im Gespräch mit The Athletic hat der Dortmunder nun bestätigt, dass er 2017 ein Angebot hatte, zu den Reds zu wechseln. Damals hatte Klopp zwei Spieler im Blick, die er für den Umbruch bei Liverpool haben wollte: Brandt und Mo Salah.

Klopp holte Salah statt Brandt

Für Brandt war es offensichtlich der richtige Weg. Zwar hatte er bei Dortmund lange Anlaufprobleme, wurde in den vergangenen Jahren aber immer stärker und führte das Team vergangene Saison mit neun Treffern und acht Vorlagen fast zur Meisterschaft.

„Es geht um Tore und Vorlagen, aber auch darum, was in den 90 Minuten drum herum passiert. Wie viel setzt du ein, wie viel gibst du für die Mannschaft und den Verein? Manchmal muss man ein Signal an die Fans senden. Ich habe gelernt, diese Leidenschaft zu zeigen“, betonte Brandt.