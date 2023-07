Bundesliga: Jonas Hofmann zu Bayer? Transfergerücht widert Fans an "Warst mein absolutes Idol"

Der angeblich bevorstehende Wechsel von Jonas Hofmann zu Bayer Leverkusen hat bei vielen Fans von Borussia Mönchengladbach für blankes Entsetzen gesorgt. Unter anderem der Kicker hatte am Dienstag von dem sich anbahnenden Transfer berichtet, der so manchen Anhänger wohl schwer treffen würde.

Nicht wenige Fans machten ihren Emotionen auf dem Instagram-Kanal des deutschen Nationalspielers Luft. Und so finden sich neben einem sommerlich entspannten Video von Hofmann, in dem er Salatblätter an Schildkröten verfüttert, mittlerweile zahlreiche brisante Aussagen. Von Beleidigungen bis hin zu Fassungslosigkeit ist alles dabei.