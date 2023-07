Bundesliga: Reus trifft BVB-Entscheidung!

Marco Reus hat nach fünf Jahren sein Amt als BVB -Kapitän niedergelegt. Wie der Offensiv-Star in einem Statement mitteilte, wolle er sein Amt einem neuen Führungsspieler zur Verfügung stellen.

Fünf Jahre „voller Stolz und Ehre“

„Ich durfte die Binde fünf Jahre voller Stolz und voller Ehre tragen. Danke für die Unterstützung in den letzten Jahren. Jetzt wünsche ich natürlich Sebastian und Edin, dass sie einen sehr guten Nachfolger finden. Da bin ich mir sicher.“

Wer dieser Nachfolger sein wird, ist indessen noch unklar. Vor allem die Namen Emre Can, Niklas Süle und Gregor Kobel wurden in der näheren Vergangenheit immer wieder damit in Verbindung gebracht.