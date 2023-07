Bundesliga: Transgender-Wirbel - Gjasula reagiert

Dem Profi des Bundesliga-Aufsteigers SV Darmstadt 98 wurde Transphobie vorgeworfen. Diesen Vorwurf wollte der 33-Jährige so nicht stehen lassen. „Durch die Art und Weise meiner Äußerung zu dem Video ist eine falsche Botschaft entstanden“, schrieb der in der albanischen Hauptstadt Tirana geborene Mittelfeldspieler.

Am Donnerstag hatte er in seiner Story ein Ausschnitt eines Videos gepostet, in dem eine Teilnehmerin des „Cologne Pride“ erklärte, dass es mindestens drei Geschlechter gebe. Das veranlasste Gjasula zu einem spöttischen Kommentar: „Bald neuer Hollywood Film. Anstatt Triple X kommt Triple Gender. Mann, Giraffe und Auto in einem“, schrieb er in seine Story und machte sich somit über Transgender lustig.