Julian Brandt: "Will viele Dinge nicht so stehen lassen"

Nationalspieler Julian Brandt will mit Borussia Dortmund nach dem traumatischen Saisonende schnellstmöglich positive Schlagzeilen schreiben.

„Die Hände werden schon wieder ein bisschen zittrig, denn man will viele Dinge nicht so stehen lassen“, sagte der 27-Jährige nach der Leistungsdiagnostik für die Nationalspieler am Montag.