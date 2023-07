BVB: Haller schiebt trotz Urlaub schon Sonderschichten

Sébastien Haller ist schon wieder in Dortmund!

Doch anstatt noch im Urlaub zu verweilen und an Stränden zu liegen, ist der Stürmer bereits wieder in Dortmund und bereitet schon während seinen letzten freien Tagen auf die neue Saison vor.

So macht sich Haller fit für die neue BVB-Saison

Seine Frau Priscilla zeigte auf Instagram, wie ihr Mann zwei Laufeinheiten am Hengsteysee im Ruhrgebiet sowie am Phoenix-See in Dortmund absolvierte. Darüber hinaus spielte er zweineinhalb Stunden Padel-Tennis. Zudem teilte einer seiner Freunde, wie Haller Gewichte stemmt.