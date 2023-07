Dieser Frankfurt-Neuzugang ist ein echter Bessermacher

Der mittelhessische Klub TSV Steinbach Haiger empfängt normalerweise im Schnitt rund 1.300 Fans, wenn der Anpfiff in der Regionalliga Südwest ertönt.

Skhiri fällt im Testspiel positiv auf

Natürlich sind die Frankfurter ohne ihre Top-Spieler Randal Kolo Muani, Kevin Trapp, Jesper Lindström (Sonderurlaub nach Länderspielen) oder Mario Götze (erkältet) deutlich schwächer besetzt. Und logischerweise stößt bei einem so prall besetzten Kader der eine oder andere Akteur an Grenzen und muss den Klub bis zum Ende des Transferfensters noch verlassen - entweder in Richtung eigene U21 oder zu einem anderen Klub.