Eklat bei Hertha BSC! Polizei ermittelt - körperliche Auseinandersetzung bestätigt

Auseinandersetzung endete im Krankenhaus

Am Sonntagmittag teilte die Polizei dann auf Bild -Nachfrage mit, dass es in den frühen Morgenstunden des Sonntags im Stadtgebiet von Zell am See zu einer Auseinandersetzung gekommen sei.

„Ein verbaler Streit eskalierte in weiterer Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 28-Jähriger den 22-jährigen unbestimmten Grades am Körper verletzte“, so ein Polizeisprecher. „Zeugen verständigten daraufhin die Einsatzkräfte. Der 22-Jährige wurde nach seiner Erstversorgung in das Tauernklinikum Zell am See gebracht.“