FC Bayern: Dieser Real-Star steht ganz oben auf Tuchels Wunschliste!

Konrad Laimer und Raphael Guerreiro sind schon da, Min-jae Kim wird zeitnah zum Team stoßen, dazu sollen demnächst noch Kyle Walker und Harry Kane unterschreiben. Doch was ist eigentlich aus der Sechser-Suche beim FC Bayern geworden?

Die Aussagen von Uli Hoeneß am Montag nach der ersten Trainingseinheit der Vorbereitung am Tegernsee schienen eindeutig. „Die Diskussion um die Sechs stellt sich mir gar nicht“, betonte der Ehrenpräsident, „weil ich glaube, dass Laimer ein Transfer ist, an dem wir sehr, sehr, sehr viel Spaß haben werden!“