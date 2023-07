FC Bayern: Kim-Debüt verzögert sich

„Ich würde gerne spielen können, aber es ist besser, es momentan nicht zu übertreiben und mich nicht zu überfordern“, sagte der südkoreanische Nationalspieler zum Start der Asienreise in Tokio.

Am Mittwoch (12.30 Uhr) steht für den FC Bayern das erste Testspiel gegen Champions-League-Sieger Manchester City auf dem Programm. Auch Trainer Thomas Tuchel schloss einen Einsatz von Kim quasi aus. „Das Spiel kommt noch zu früh, er wird wahrscheinlich nicht spielen“, sagte der 49-Jährige.

Kim, der den einstigen Rekordeinkauf Lucas Hernandez ersetzen soll, war erst in der vergangenen Woche ins Training eingestiegen. Davor musste der 26-Jährige seinen Militärdienst in Südkorea ableisten. "Ich bemühe mich, meinen körperlichen Zustand schnell zu verbessern und meine Ausdauer zu steigern", sagte er am Dienstag.