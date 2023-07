FC Bayern vor der Asienreise: "Immer eine Down-Side"

Trainer Thomas Tuchel fliege mit der Mannschaft "über Zeitzonen hinweg, es ist ein anderes klimatisches Umfeld", sagte Dreesen im Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee. "Vor Ort sind Freundschaftsspiele zu spielen - die Zeit zum Trainieren ist sicher nicht so ausgeprägt vorhanden wie hier." Der FC Bayern werde "in toto eine recht kurze Vorbereitungszeit" haben: "Andererseits ist das Teil unseres Fußballgeschäftes".