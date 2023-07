Hoeneß: Wenn es so bleibt, „dann kriegen wir Kane“

Uli Hoeneß gibt sich im Ringen des FC Bayern München um Wunschstürmer Harry Kane extrem optimistisch. „Er hat in allen Gesprächen ganz klar signalisiert, dass seine Entscheidung steht. Und wenn die bleibt, dann kriegen wir ihn“, sagte der Ehrenpräsident am Samstag am Rande der ersten Einheit im Trainingslager am Tegernsee. „Dann wird Tottenham einknicken müssen.“